Сегодня в столице еще будут самые теплые сутки из ближайших.

В Киеве ожидается резкое и сильное похолодание. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, погода изменится в сторону похолодания в течение 23-27 сентября.

Сегодня еще будет комфортная и по-настоящему летняя погода без осадков. "Это будут самые теплые сутки нынешнего периода прогнозирования", - говорят в Укргидрмоетцентре.

Видео дня

А уже 24 сентября через Киевскую область с севера на юг переместится холодный атмосферный фронт, который принесет небольшой дождь. В дальнейшем давление будет расти, поэтому осадков не ожидается. После фронта ветер станет северный, будет нести холодный воздух и добавлять дискомфорта.

"Свежее дыхание осени сначала будет ощутимым днем, когда 24 сентября сразу на 8-10° станет холоднее, чем в предыдущий день", - прогнозируют синоптики.

В течение 25-27 сентября дневная температура уже составит привычные +11°...+17°, а вот ночи станут очень холодными с вероятностью по области слабых заморозков на поверхности почвы.

С 24 сентября в Украине начнется существенное похолодание, которое впоследствии охватит всю страну. Ночи станут холодными, почти по всей областях будет только +2°...+7° и местами ожидаются слабые заморозки на почве.

На выходных ночью будет +2°...+8°, а днем +11°...+16°. "То есть такого значительного повышения пока не прогнозируем", - рассказал в комментарии Погода УНИАН синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит.

Вас также могут заинтересовать новости: