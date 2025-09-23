Юбилейная, 80-я Генеральная ассамблея Организации объединенных наций важна тем, что, пожалуй, впервые будет проходить сразу после актов агрессии против европейских государств. Речь и об атаке российских беспилотников в Польше, и о нарушении воздушного пространства российскими истребителями в Эстонии.

И хотя на самом деле такие события происходят не впервые, то, что мы видим, приобретает систематический характер.

Несмотря на то, что одной из ключевых тем обсуждений на ГА ООН будет история с признанием Палестины, для Украины саммит будет одной из важных площадок для переговоров (ведь там будут присутствовать абсолютное большинство лидеров самых влиятельных стран мира), координации позиций с нашими ключевыми партнерами в противостоянии российской агрессии.

Кроме того, уже анонсирована и состоится встреча с президентом Украины Владимира Зеленского с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. Главной темой, конечно, будут гарантии безопасности для Украины, которые она выработала совместно с европейскими партнерами. Ведь без участия Соединенных Штатов этот механизм не может работать. Второй вопрос - это, конечно, усиление санкционного давления на Российскую Федерацию, которое ранее обещал (но пока так и не выполнил) Дональд Трамп. Впрочем, скорее всего, он и не собирается ничего выполнять, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе. Очевидно, Украине не стоит ожидать какой-то конкретики в теме гарантий безопасности, ведь позиции сторон очень отличаются.

Причем, даже наши партнеры не могут договориться о санкционном давлении на РФ. К примеру, президент Финляндии Александер Стубб говорил, что гарантией, которая может предотвратить будущую агрессию, может быть вступление в войну с Россией. Но мы видим "реакцию" НАТО на откровенную агрессию РФ против Польши... Как говорится, озабоченность они выражают с 2014 года. А для России это является лишь дополнительным мотивом обострять ситуацию, идти на дальнейшую эскалацию.

Лидеры европейских государств, той же Великобритании, Германии, Франции и, тем более, Соединенных Штатов не готовы отправлять пусть небольшой свой военный контингент даже на территории, где нет непосредственного боевого столкновения. Так что можно говорить об Украине и гарантиях для нее?

Поэтому за эту неделю ООН никаких прорывов, конечно, ожидать не стоит.

В то же время не стоит думать, что эту неделю Россия обязательно использует для очередных обстрелов. Во-первых, россияне обычно применяют массированные обстрелы во время важных переговоров, на которых ожидают важных решений. Но сейчас таких решений, как я уже отметил, не будет. Во-вторых, россияне осуществляют обстрелы Украины ежедневно. И им для этого не нужны какие-то дополнительные поводы, как ГА ООН.