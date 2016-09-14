Генпрокуратура подозревает исполнительного директора "Харьковоблэнерго" в растрате 51 миллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, подозрение заместителю председателя правления – исполнительному директору компании «Харьковоблэнерго» объявлено вчера, 13 сентября.

По сведениям ГПУ, подозрение по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением) составил департамент надзора по уголовному производству и координации правоохранительной деятельности.

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По данным ГПУ, денежные средства, которые были предметом преступления, выведены в «теневой» оборот через ряд фиктивных предприятий, в связи с чем «Харьковоблэнерго» нанесен ущерб в особо крупных размерах. При этом, доля государства в уставном капитале «Харьковоблэнерго» составляет 65%.

Указанное лицо задержано, согласовано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере, эквивалентном причиненному государству ущербу.