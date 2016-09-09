На Черниговщине селянин после драки застрелил обидчика в голову, но спецназовцам сдался без боя

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления полиции в области, в дежурную часть полиции поступила информация от жителя села Павловка Репкинского района, что знакомый мужчина выстрелил из ружья в голову его брату.

Полицейские установили личность подозреваемого и обстоятельства убийства. В частности, произошла драка между селянами, один из которых решил отомстить обидчику. Мужчина начал стрелять из ружья вверх, а затем выстрелил в голову оппоненту. После этого вооруженный злоумышленник вернулся домой и заперся в собственном доме.

Для предотвращения осложнения ситуации в село прибыли бойцы роты полиции особого назначения. Полиция оцепила домохозяйство подозреваемого и начала переговоры с ним и его женой, которая также находилась в доме.

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Через час переговоров женщина сообщила полиции, что мужчина спрятал ружье в сейф и готов сдаться. После этого в помещение вошли бойцы роты полиции особого назначения.

Мужчина сопротивления не оказывал. Сейчас подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.