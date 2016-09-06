Суд оставил под стражей патрульного, подозреваемого в хулиганском убийстве мужчины на Харьковщине

Как сообщает прокуратура Харьковской области, подозреваемые по п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и ч.2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК Украины, остаются под стражей.

Напомним, в конце августа всем четырем фигурантам уголовного производства по требованию прокуратуры области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Сторона защиты в апелляции обжаловала это решение, настаивая изменить меру пресечения на домашний арест. Однако суд не удовлетворил это требование.

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Трагедия случилась в конце июня текущего года в Купянске. В выходные в местном ночном клубе компания, в которой был и патрульный полиции, праздновала день рождения одного из присутствующих братьев-предпринимателей.

Около полуночи полицейский и его друзья, будучи навеселе, стали оскорблять людей, которые сидели за соседним столиком и отмечали выпускной дочери.

Когда жертва пьяной компании вышла на улицу, 4 злоумышленника набросились на мужчину и стали жестоко избивать по голове и туловищу. Забитого до полусмерти человека забрала «скорая помощь». Через четыре дня мужчина умер в больнице, не приходя в сознание.