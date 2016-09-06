"Не будь, как Артем и Гена": жители Николаева провели акцию против мажоров, устроивших дебош (видео)
В Николаеве жители провели флешмоб-акцию против мажоров, которые устроили пьяный дебош в центре города.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Утро.
Вдоль дорог развесили рекламные щиты с фотографиями правонарушителей и подписали – "Не будь, как Артем и Гена, уважай людей".
Впрочем, не прошло и суток, как неизвестные заклеили эти призывы. Инициаторы флешмоба уверены, что произошло это с подачи нарушителей.
Читайте такжеКичится "георгиевской лентой" и любит гостить в Москве: стала известна личность одного из николаевских мажоров (фото, видео)Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве Симов и его друг в состоянии алкогольного опьянения напали на таксиста, а потом на других людей. Хулиганы оскорбляли сотрудников полиции. Слободяника заковали в наручники и отвезли в отделение полиции, а Симову позволили поехать туда на своем Mercedes.
Происшествие зафиксировал на видео пользователь LEX STORM - в отделении полиции Симов пытался заставить его удалить видео, ранее Слободяник напал на него.
Видео вызвало резонанс в интернете. Пользователи обвинили полицию в неспособности справиться со злостными правонарушителями.
В полиции Николаевской области заявили, что начали проверку по факту бездействия полиции.