Глава Департамента патрульной полиции о "позоре" в Николаеве: Это мой прокол

21:55, 30 августа 2016
Общество
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Глава Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков заявил, что бездействовашие во время инцидента в Николаеве сотрудники будут уволены, и он сам также готов понести наказание.

Кадр из видео на канале Youtube LEX STORM

"Парочка неадекватов, которые почувствовали себя хозяевами мира, поставили на уши весь город...в присутствии нескольких экипажей патрульной полиции!!! Позор", - прокомментировал Жуков резонансный случай на своей странице в Facebook.

"Я уверен, что огромное количество сотрудников патрульной полиции пересматривают это видео по несколько раз, анализируя все моменты, сто процентов, - с чувством стыда за своих сотрудников",  - написал глава департамента.

"Кто виноват? Как правило, виноват командир. А командир, на данном этапе, - я как начальник Департамента Патрульной Полиции Украины! Недоработал, недоглядел", - заявил Жуков.

"Наказание понесут все причастные сотрудники и я пойму, если руководство Национальной Полиции примет решение наказать меня как руководителя Патрульной полиции Украины!", - написал он.

"Ночными беспредельщиками ГУНП города Николаева занимается изначально и их ждет наказание. И, надеюсь, что, в скором времени, прокуратура и суд будут на нашей стороне", - резюмировал Жуков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Руководство ГУНП в области назначило служебную проверку относительно полноты выполнения сотрудниками Центрального отдела полиции своих служебных обязанностей.

Против виновников инцидента начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.

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