Глава Департамента патрульной полиции о "позоре" в Николаеве: Это мой прокол

"Парочка неадекватов, которые почувствовали себя хозяевами мира, поставили на уши весь город...в присутствии нескольких экипажей патрульной полиции!!! Позор", - прокомментировал Жуков резонансный случай на своей странице в Facebook.

"Я уверен, что огромное количество сотрудников патрульной полиции пересматривают это видео по несколько раз, анализируя все моменты, сто процентов, - с чувством стыда за своих сотрудников", - написал глава департамента.

"Кто виноват? Как правило, виноват командир. А командир, на данном этапе, - я как начальник Департамента Патрульной Полиции Украины! Недоработал, недоглядел", - заявил Жуков.

"Наказание понесут все причастные сотрудники и я пойму, если руководство Национальной Полиции примет решение наказать меня как руководителя Патрульной полиции Украины!", - написал он.

"Ночными беспредельщиками ГУНП города Николаева занимается изначально и их ждет наказание. И, надеюсь, что, в скором времени, прокуратура и суд будут на нашей стороне", - резюмировал Жуков.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 августа в Николаеве двое пьяных мужчин избивали и оскорбляли людей, а прибывшие на место происшествия сотрудники полиции не смогли принять необходимые меры.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика.

Руководство ГУНП в области назначило служебную проверку относительно полноты выполнения сотрудниками Центрального отдела полиции своих служебных обязанностей.

Против виновников инцидента начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.296 УК Украины (хулиганство), что предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 4 лет.