Львовский хладокомбинат не связывает подрыв своего "Гелендвагена" с деятельностью предприятия

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления ОАО «Львовский хладокомбинат» Олег Манохин сегодня в ходе пресс–конференции заявил, что не связывает подрыв служебного автомобиля предприятия, в котором находились сотрудники охраны, с деятельностью предприятия.

«За последние годы не было вопросов ни со стороны налоговой, ни со стороны банков, ни со стороны сотрудников. Нельзя это связывать и с конкуренцией», - отметил он.

В то же время Манохин воздержался от комментариев с чем может быть связан подрыв автомобиля, ссылаясь на то, что ведется следствие и «ответ должны дать правоохранительные органы».

По его словам, комбинат продолжает работать в обычном режиме, руководство занимается организацией похорон трех сотрудников, которые погибли в результате взрыва иномарки.

Как стало известно УНИАН из информированных источников в правоохранительных органах, автомобиль взорвали за два километра от села Старое Село, в которое часто заезжал председатель наблюдательного совета комбината. На месте взрыва образовалась воронка диаметром более 4 метра. На месте происшествия было обнаружено более 100 гильз, два рожка к АКМ.

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На месте погибли охранники в возрасте 24, 23, 34 лет, жители Львовщины. Еще один, 24-летний охранник, уроженец Волынской области, получил телесные повреждения, угрозы его жизни нет.

Как сообщал УНИАН, 29 августа во Львовской области возле села Старое Село в Пустомытовском районе на взрывном устройстве, которое было заложено под дорожное покрытие и приведено в действие дистанционно, подорвался внедорожник Mercedes G-класса, который принадлежал ОАО "Львовский хладокомбинат". После взрыва автомобиль был обстрелян из автоматического оружия. Погибли трое мужчин – охранники руководителя предприятия. Еще один пассажир автомобиля, также охранник, получил ранения и был госпитализирован.

Открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook написал, что взрыв внедорожника может быть связан с уголовным борьбой за влияние в регионе. По его информации, председатель наблюдательного совета ОАО "Львовский хладокомбинат" Богдан Копытко является лицом, "довольно известным в узких криминальных кругах" Львовщины.