МВД связывает взрыв авто под Львовом с борьбой за криминальное влияние в регионе

Об этом на своей странице в Facebook написал директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

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«Внедорожник «Мерседес» взорванный и обстрелянный из автоматического оружия сегодня утром в Пустомытовском районе Львовской области, в результате чего погибли три человека, принадлежал ОАО «Львовский хладокомбинат». Председатель наблюдательного совета которого Богдан Копытко является личностью довольно известной в узких криминальных кругах Львовской области», - сообщил Шевченко.

«По данным Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, скорее всего, речь идет о криминальной борьбе за влияние между организованными преступными группами в регионе», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 августа, в пригороде Львова в результате взрыва внедорожника Mercedes погибли три человека, еще один госпитализирован. Согласно предварительным данным, отметили в полиции, сработало взрывное устройство. Кроме того, после взрыва автомобиль был обстрелян из автоматического оружия.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что автомобиль принадлежит одному из львовских предприятий, которое занимается производством мороженого и замороженных полуфабрикатов.