В Николаеве произошла перестрелка с участием патрульных, есть раненые

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

В частности, по данным полиции, сегодня, 19 августа, около 05:00 на спецлинию «102» поступило сообщение от граждан о том, что в Николаеве по улице Спортивной ходит неизвестный вооруженный мужчина в маске.

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«Патрульные прибыли по указанному адресу и увидели неизвестного, который при появлении полицейского автомобиля стал стрелять, ранив одного из правоохранителей», - говорится в сообщении.

В свою очередь патрульные полицейские, оценив угрозу их жизни, также применили табельное огнестрельное оружие, в результате чего был ранен и нападающий.

«Злоумышленник продолжил сопротивляться и, упав на землю, достал гранату, выдернул чеку и бросил под патрульный автомобиль. К счастью, граната не взорвалась», - отмечается в сообщении.

«Злоумышленник и полицейский госпитализированы в больницу, где сейчас проводится хирургическое вмешательство», - проинформировали в Нацполиции.

Начато уголовное производство по признакам ст.348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Оружие, гильзы и граната изъяты и направлены на исследование. Проводятся первоочередные следственные мероприятия, направленные на полное, всестороннее и объективное установление всех обстоятельств происшествия.

Кроме того, по данным полиции, установлено, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и оружия, а также за нанесение тяжких телесных повреждений. Сейчас он находится под судебным следствием.