Действия полицейского, подстрелившего дебошира под Киевом, проверяет прокуратура

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Главного управления полиции в Киевской области Николай Жукович.

"Пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь", - сказал Жукович.

Он также сообщил, что сейчас прокуратура проводит проверку в отношении действий полицейского, который открыл огонь, его табельное оружие изъято и направлено на экспертизу, прокуратура даст соответствующее решение по этому событию. Экспертиза будет длиться неделю-две.

В полиции также сообщили, что полицейский открыл огонь, учитывая те факторы, что мужчина был неадекватен, в состоянии алкогольного опьянения, оказывал сопротивление с применением холодного оружия и была непосредственная угроза полицейскому.

"Сначала он пытался повредить имущество соседей: топором и ножом порубил колеса одному автомобилю, потом пытался другому автомобилю – но сосед спрятал его во двор. Он продолжал к соседям приставать. Патрульный экипаж пытался словами успокоить мужчину, потом пытались одеть наручники, но это не удалось сделать, мужчина пытался натравить своих собак на патрульных, он пытался с ножом напасть на полицейского, и напарник был вынужден применить оружие. При этом он его об этом предупредил. Была непосредственная угроза полицейскому, мужчина был не адекватен и оказывал сопротивление с применением холодного оружия. Поэтому было принято решение об обезвреживании опасного социального элемента", - рассказал Жукович.

Он добавил, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности по ст. 125 и 129 УК Украины за телесные повреждения, которые он наносил жене, а также за угрозу убийством.