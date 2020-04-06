В Киеве группа молодчиков пыталась прорваться в Гидропарк, нескольких задержала полиция (фото, видео)
11:31, 06 апреля 2020Происшествия
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Молодые люди вели себя агрессивно, заявляя, что ограничивать передвижение незаконно.
Агрессивно настроенные молодые люди штурмовали Гидропарк / strana.ua
Утром в понедельник, 6 апреля, в киевском Гидропарке, где полиция взяла под охрану спортивную площадку, произошел конфликт.
Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 апреляКак пишет «Страна», туда пришла группа молодых людей с требованием пропустить их. По их словам, ограничивать передвижение незаконно.
Отмечается, что в итоге заезд на мост перекрыли тремя машинами. Полиция диалога вела себя сдержанно, а вот некоторые из агрессивно настроенных молодых людей порывались пройти. В результате нескольких из них задержала полиция.
Конфликт в Гидропарке / strana.ua
Ранее УНИАН писал, что с 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные ограничения.
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