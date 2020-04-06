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В Киеве группа молодчиков пыталась прорваться в Гидропарк, нескольких задержала полиция (фото, видео)

11:31, 06 апреля 2020
Происшествия
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Агрессивно настроенные молодые люди штурмовали Гидропарк / strana.ua

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 6 апреляКак пишет «Страна», туда пришла группа молодых людей с требованием пропустить их. По их словам, ограничивать передвижение незаконно.

Отмечается, что в итоге заезд на мост перекрыли тремя машинами. Полиция диалога вела себя сдержанно, а вот некоторые из агрессивно настроенных молодых людей порывались пройти. В результате нескольких из них задержала полиция.

Конфликт в Гидропарке  / strana.ua

Ранее УНИАН писал, что с 6 апреля в Украине вступили в силу ужесточенные ограничения.

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