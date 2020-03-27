В Одессе произошел сильный пожар в жилом доме: есть пострадавшие (фото)

При тушении пострадало несколько пожарных. Один в тяжелом состоянии в реанимации.

В одесском микрорайоне "Вузовский" горел жилой дом.

Об этом сообщает Думская.net.

Всех жильцов дома эвакуировали. Дом отключен от света и газа.

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"Примерно в 3:00 вспыхнула квартира в левом крыле разноуровневого здания за супермаркетом "Таврия В". Его адрес - Люстдорфская дорога, 140/1. Огонь перекинулся на крышу", - говорится в сообщении.

На месте присутствуют работники городских служб, которые обеспечивают людей горячим питьем и предоставили автобусы, где они могут отдохнуть и согреться.

Часть жильцов провела остаток ночи в своих машинах, припаркованных тут же.

При тушении пострадало несколько пожарных. Они надышались дымом.

По информации ГУ ГСЧС в Одесской области, сигнал о возгорании поступил на линию «101» в 2:57. Прибыв на место, пожарные установили, что горит квартира на 6-м этаже шестиэтажного дома. В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова был повышен до «Пожар РАНГ №2». 50 жильцов самостоятельно покинули здание.

В 7:00 пожар был локализован на площади 400 кв.м. Сейчас продолжается его ликвидация.

По пострадавшим пожарным. Их двое, один в тяжелом состоянии в реанимации. Тушение осложнено тем, что крыша армированная, очень тяжело добраться до балок и утеплителя.