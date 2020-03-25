В Киеве сгорело деревянное кафе (фото, видео)
10:23, 25 марта 2020Происшествия
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Огнем было охвачено 300 кв. м площади, тушение пожара осложнялось отсутствием гидрантов.
В Киеве сгорело деревянное здание кафе / Фото: ГСЧС
В Киеве в Гидропарке утром произошел пожар в кафе.
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Как сообщает Главное управление ГСЧС в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило в 7:14.
Тушение пожара осложнялось отсутствием пожарных гидрантов, поэтому спасатели установили гидроэлеваторы для непрерывной подачи воды из реки. Поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось.
В 8:07 спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м, а в 8:40 ликвидировали.
На месте были задействованы 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.
По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.
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