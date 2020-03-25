В Киеве сгорело деревянное кафе (фото, видео)

Огнем было охвачено 300 кв. м площади, тушение пожара осложнялось отсутствием гидрантов.

В Киеве в Гидропарке утром произошел пожар в кафе.

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Как сообщает Главное управление ГСЧС в городе Киеве, сообщение о пожаре поступило в 7:14.

Тушение пожара осложнялось отсутствием пожарных гидрантов, поэтому спасатели установили гидроэлеваторы для непрерывной подачи воды из реки. Поскольку кафе построено из дерева, пламя быстро распространялось.

В 8:07 спасатели локализовали пожар на площади 300 кв. м, а в 8:40 ликвидировали.

На месте были задействованы 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 35 человек личного состава.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.