В Киеве загорелся ТРЦ River Mall (фото)

Дымом от пожара стало затягивать левый берег столицы Украины.

Сегодня утром, 23 марта, в Киеве вспыхнул пожар в ТРЦ River Mall, расположенном возле станции метро "Осокорки".

Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на местных жителей.

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Отмечается, что дымом начало затягивать левый берег столицы Украины.

На месте пожара работают спасатели ГСЧС. Сейчас вокруг торгово-развлекательного центра River Mall много пожарных машин.

River Mall, как и все другие торгово-развлекательные центры столицы, закрыт на время карантинных мероприятий, введенных для предотвращения распространения коронавируса. Однако, как указывается на странице River Mall в Facebook, на втором этаже ТРЦ работает аптека.

Как сообщал УНИАН, 20 марта в спальном районе на левом берегу Киева полицейские гнались за машиной, а когда догнали, водитель и пассажиры бросились наутек. Пятерых беглецов в конце концов удалось задержать, а в машине копы нашли пачки наличных.