На территории аэропорта в Днепре обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны
На территории международного аэропорта «Днепропетровск» пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли боеприпасы времен Второй мировой войны.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сегодня спасателям поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции аэропорта во время проведения земляных работ были обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 артснаряда калибра 88 мм).
Читайте такжеВ Днепре дворник нашел в мусорке гранату и принес ее на детскую площадку
«Отделением группы пиротехнических работ АСО СП проводятся работы по извлечению боеприпасов и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что от ГСЧС привлечены 5 спасателей и 2 единицы техники. Организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.