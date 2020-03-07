На территории аэропорта в Днепре обнаружили боеприпасы времен Второй мировой войны

У ведомственной заправочной станции аэропорта во время проведения земляных работ были обнаружены устаревшие боеприпасы - 2 артснаряда калибра 88 мм.

На территории международного аэропорта «Днепропетровск» пиротехники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям извлекли боеприпасы времен Второй мировой войны.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, сегодня спасателям поступила информация, что в г. Днепр на территории ведомственной заправочной станции аэропорта во время проведения земляных работ были обнаружены устаревшие боеприпасы времен Второй мировой войны (2 артснаряда калибра 88 мм).

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«Отделением группы пиротехнических работ АСО СП проводятся работы по извлечению боеприпасов и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов», - говорится в сообщении.

Отмечается, что от ГСЧС привлечены 5 спасателей и 2 единицы техники. Организовано дежурство отделения службы пожарной безопасности аэропорта.