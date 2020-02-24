В Польше пьяный украинец врезался в восемь припаркованных машин

Украинцу грозит до двух лет лишения свободы

В польском городе Катовице произошла авария с участием гражданина Украины.

Читайте такжеВ Венгрии в ДТП попал автобус с украинцами, есть погибшие и травмированные (видео)

Как сообщает 112.ua со ссылкой на RMF24, виновником ДТП оказался 52-летний украинец, который был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили два промилле алкоголя.

Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.

По данным издания, мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.