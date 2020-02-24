В Польше пьяный украинец врезался в восемь припаркованных машин
15:35, 24 февраля 2020Происшествия
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Украинцу грозит до двух лет лишения свободы
Виновником ДТП оказался 52-летний украинец \ rmf24.pl
В польском городе Катовице произошла авария с участием гражданина Украины.
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Как сообщает 112.ua со ссылкой на RMF24, виновником ДТП оказался 52-летний украинец, который был под действием алкоголя и на большой скорости врезался в восемь припаркованных вдоль дороги машин. В крови мужчины обнаружили два промилле алкоголя.
Сообщается, что пострадавших в результате аварии нет.
По данным издания, мужчине грозит штраф и лишение водительских прав или лишение свободы на срок до двух лет. Он также будет обязан оплатить ремонт поврежденных автомобилей.
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