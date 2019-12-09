В Польше нашли мертвыми двух украинцев (видео)
12:59, 09 декабря 2019Происшествия
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По делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец.
Полиция пока не раскрывает подробности трагедии \ фото policja.pl
В Польше выявили тела двух украинцев. В частности, инцидент произошел в городе Доброславом в коммуне Пулавы в одном из жилых домов.
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На трупах были обнаружены колотые раны, передает politeka.net со ссылкой на lublin112. Жертвами были граждане Украины, которые работали в школе.
По делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления, поэтому больше ничего не сообщают.
Тіла двох українців знайшли в одному з житлових будинків у Польщі
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