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В Польше нашли мертвыми двух украинцев (видео)

12:59, 09 декабря 2019
Происшествия
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Полиция пока не раскрывает подробности трагедии \ фото policja.pl

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На трупах были обнаружены колотые раны, передает politeka.net со ссылкой на lublin112. Жертвами были граждане Украины, которые работали в школе.

По делу уже задержали подозреваемого, им тоже оказался украинец. Польские полицейские устанавливают детальные обстоятельства преступления, поэтому больше ничего не сообщают.

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Теги: #Польша#украинцы