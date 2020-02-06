В Польше сгорел автобус из Украины (видео)

В автобусе находились восемь человек.

В Лодзинском воеводстве Польши в среду вечером сгорел украинский автобус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

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По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

В автобусе из Украины находились восемь человек, их эвакуировали до приезда пожарных. Возгорание произошло в задней части автобуса. Когда прибыли пожарники, он уже весь был в огне.

На время спасательной операции дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта. До 19:00 левую полосу разблокировали, однако в течение некоторого времени на этом участке были проблемы с дорожным движением.

Как сообщал УНИАН, вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.