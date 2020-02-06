цей матеріал доступний українською

В Польше сгорел автобус из Украины (видео)

11:28, 06 февраля 2020
Происшествия
41 0
Возгорание произошло в задней части автобуса / скриншот из видео

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

Читайте такжеВ Польше фургон с нетрезвыми украинцами попал под поезд

По словам Яцека Плисецкого из Главного управления национальных дорог и автомагистралей, пожар произошел около 18:00 на автомагистрали А1 в окрестностях города Лодзь.

В автобусе из Украины находились восемь человек, их эвакуировали до приезда пожарных. Возгорание произошло в задней части автобуса. Когда прибыли пожарники, он уже весь был в огне.

На время спасательной операции дорога в направлении Гданьска была полностью перекрыта. До 19:00 левую полосу разблокировали, однако в течение некоторого времени на этом участке были проблемы с дорожным движением.

Как сообщал УНИАН, вблизи польского села Кобель Опольского воеводства 14 января произошло столкновение грузовика с легковушкой, в которой ехали граждане Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter