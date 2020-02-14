ДТП с маршруткой в Киеве: количество пострадавших увеличилось до шести

28-летний пьяный водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом.

В Киеве в результате столкновения автомобиля Audi и маршрутки травмы различной степени тяжести получили шесть человек.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, авария произошла около 21:00 13 февраля на улице Кирилловской.

По предварительной информации, водитель автомобиля Audi не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате инцидента трое пассажиров общественного транспорта, водитель легковушки и двое его пассажиров, среди которых беременная женщина, получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницу.

Согласно данным проведенного правоохранителями теста, 28-летний водитель Audi находился в состоянии алкогольного опьянения.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Механизм и причины ДТП будут установлены после проведения всех следственных действий", - добавили в полиции.