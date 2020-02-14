Во Львове в результате наезда двух автомобилей погибла работница коммунального предприятия

В горсовете сообщили, что работница была в жилете и убирала прибордюрную часть дороги.

Во Львове в результате наезда двух автомобилей погибла 65-летняя работница одного из коммунальных предприятий города.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области, ДТП произошло сегодня, 14 февраля, около 7.25 на улице Липинского.

Как предварительно установили правоохранители, на работницу совершили наезд два автомобиля - «Фольксваген», которым управлял 71-летний житель Львова, и «Пежо», за рулем которого находился 38-летний киевлянин.

Отмечается, что от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

В пресс-службе Львовского горсовета сообщили, чтопогибшей оказалась 65-летняя Анна Рогуля.

По данным ведомства, работница была в жилете и производила уборку прибордюрной части дороги.

Женщина работала в коммунальных структурах города на протяжении 20 лет.