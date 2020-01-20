Обстоятельства гибели работника УГО в помещении Центризбиркома расследует ГБР

По предварительной информации, сотрудник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия и погиб на месте.

Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии. Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР. Читайте такжеСвидетель по делу Шеремета совершил самоубийство накануне допроса Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). "По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова, и от полученного ранения погиб на месте", - говорится в заметке. В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона. Ранее в комментарии УНИАН начальник Управления государственной охраны Украины Сергей Рудь подтвердил, что в здании Центризбиркома застрелился сотрудник УГО.

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