Обстоятельства гибели работника УГО в помещении Центризбиркома расследует ГБР
Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в Киеве, расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны Украины в помещении Центральной избирательной комиссии.
Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР.
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Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
"По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова, и от полученного ранения погиб на месте", - говорится в заметке.
В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Киевского гарнизона.
Ранее в комментарии УНИАН начальник Управления государственной охраны Украины Сергей Рудь подтвердил, что в здании Центризбиркома застрелился сотрудник УГО.