В здании Центризбиркома застрелился сотрудник Управления госохраны
20:01, 20 января 2020Происшествия
1026 0
В настоящее время проводятся следственные действия.
В настоящее время проводятся следственные действия \ фото УНИАН
В здании Центральной избирательной комиссии застрелился сотрудник Управления государственной охраны (УГО).
Читайте такжеВ прокуратуре назвали предварительную причину смерти сотрудника УГО в Киеве
Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь на просьбу подтвердить информацию о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, которыйбыл сотрудником УГО.
«Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже», - сказал он.
На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал:«Есть 200-й, да».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter