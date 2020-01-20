цей матеріал доступний українською

В здании Центризбиркома застрелился сотрудник Управления госохраны

20:01, 20 января 2020
Происшествия
1026 0
В настоящее время проводятся следственные действия \ фото УНИАН

Читайте такжеВ прокуратуре назвали предварительную причину смерти сотрудника УГО в Киеве

Об этом в комментарии УНИАН сообщил начальник Управления государственной охраны Сергей Рудь на просьбу подтвердить информацию о том, что в здании ЦИК застрелился военнослужащий, которыйбыл сотрудником УГО.

«Проводятся следственные действия, вам все расскажут позже», - сказал он.

На уточняющий вопрос, соответствует ли действительности эта информация, Рудь сказал:«Есть 200-й, да».

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter