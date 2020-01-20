На Харьковщине водитель насмерть сбил двух человек и скрылся

Тела погибших мужчин с характерными для ДТП травмами были обнаружены на обочине дороги.

В Харьковской области полицейские устанавливают личность водителя, который смертельно травмировал на автодороге двух мужчин и скрылся с места происшествия.

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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, тела погибших мужчин с характерными для ДТП телесными повреждениями были обнаружены 20 января около 7:30 на обочине автодороги «Дергачи - Казачья Лопань».

По предварительным данным, наезд совершен транспортным средством под управлением неустановленного водителя, который двигался по автодороге со стороны поселка Казачья Лопань в направлении города Дергачи.

По данному факту следователи СУ ГУНП в Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время работники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, принимаются меры по установлению личности погибших и злоумышленника.