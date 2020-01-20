В Закарпатской области водитель Киа-Rіо выехала на встречку и врезалась в легковушку: девять пострадавших, среди которых – дети

В результате ДТП пострадали трое детей и шестеро взрослых.

На автодороге "Мукачево-Рогатин-Львов" в Закарпатской области столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали трое детей и шестеро взрослых.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

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ДТП произошло неподалеку от села Бугорок. Предварительно установлено, что 32-летняя жительница города Чоп на автомобиле Киа-Rіо, совершая обгон попутного авто Volvo, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Renault.

В результате ДТП в больницу доставлен водитель автомобиля Киа-Rіо, двое ее малолетних детей, в возрасте 5 и 9 лет, и еще одного пассажира авто.

Также медпомощь понадобилась водителю автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна - несовершеннолетняя.

Как сообщал УНИАН, в Закарпатской области вечером 18 и в ночь на 19 января было совершено два нападения на сотрудников полиции. В обоих случаях полицейские получили телесные повреждения, нарушителей задержали.