Полиция отпустила задержанных в центре Киева хулиганов

На них составили админпротоколы за мелкое хулиганство.

Правоохранители отпустили группу лиц, задержанных в воскресенье за нападение на участников ежегодной акции против ультраправого насилия.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Национальной полиции.

Ранее сообщалось о 11 задержанных.

"После выяснения всех обстоятельств и отобранных объяснений правоохранители отпустили задержанных лиц. За совершение правонарушений в отношении них составлены административные протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в воскресенье в центре Киева группа лиц забросала петардами участников ежегодной акции против ультраправого насилия. "После окончания акции участники шли к фуникулеру, в настоящее время группа неизвестных бросили в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции 11 граждан", - говорится в сообщении.