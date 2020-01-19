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В центре Киева забросали петардами участников акции против ультраправого насилия

19:50, 19 января 2020
Происшествия
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После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка / facebook.com/mvs.gov.ua

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция.

"После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан", - говорится в сообщении.

После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

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