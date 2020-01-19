В центре Киева забросали петардами участников акции против ультраправого насилия

За противоправные действия в управление полиции доставлены 11 человек, после проверки их действиям будет дана правовая оценка.

В центре Киева группа лиц забросала петардами участников ежегодной акции против ультраправого насилия. Читайте такжеВ Киеве жестоко зарезали ветерана АТО Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, сегодня на Михайловской площади столицы, согласно ранее поданной заявке, состоялась акция. "После окончания акции участники шли к фуникулеру, в это время группа неизвестных бросила в них несколько петард. В результате правоохранители доставили в Шевченковское управление полиции одиннадцать граждан", - говорится в сообщении. После выяснения всех обстоятельств их действиям будет дана правовая оценка.

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