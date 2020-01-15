Появилось новое видео, на котором видно запуск и попадание двух ракет в самолет МАУ в Иране

Две иранские ракеты были запущены с интервалом в 30 секунд.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как по самолету Boeing 737-800 авиакомпании МАУ были выпущены две ракеты.

Новые кадры запуска ракет по самолету МАУ 8 января в Иране опубликовало издание The New York Times.

Как отмечает издание, эта запись появилась на YouTube в ночь на 14 января. Ее загрузил на видеохостинг пользователь из Ирана.

Издание пишет, что видео было снято камерой, установленной на крыше здания в 4 милях от поселка Бидкане (пригород Тегерана).

Так, две иранские ракеты были запущены с интервалом в 30 секунд с территории военной базы в восьми милях от самолета. Но ни одна из ракет сразу же не сбила самолет. После попадания второй ракеты борт продержался в воздухе еще около минуты, после чего загорелся и начал резко падать.

NYT отмечает, что новое видео может быть ответом на то, почему транспондер самолета перестал работать, за секунды до второго ракетного удара.

Видео: nytimes.com

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитии украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за "крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.