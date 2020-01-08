Бортпроводница опубликовала фото экипажа перед вылетом трагического рейса из Ирана

Совместное фото команда сделала перед выходом из отеля.

Бортпроводница МАУ опубликовала фотографию экипажа рейса PS752, который потерпел крушение под Тегераном.

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На своей странице в Instagram коллега погибших отметила, что команда сделала совместное фото перед выходом из отеля.

Девушка отмечает, что не может поверить в то, что произошло с ее товарищами.

"Мои дорогие ангелы... Вы навсегда в наших сердцах... пусть земля будет вам пухом... Я не могу это принять", - написала Юлия.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 января, в Иране потерпел крушение украинский самолет "Международных авиалиний Украины", пассажиры и экипаж погибли. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Из 167 пассажиров - двое пассажиров были гражданами Украины. Остальные пассажиры - граждане Канады, Ирана, Швеции, Германии, Афганистана и Великобритании.

Госавиаслужба с 9 января запретила украинским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве Ирана до выяснения причин катастрофы самолета МАУ.