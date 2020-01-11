"Непростительная ошибка": президент Ирана заявил, что "глубоко сожалеет" о сбитии украинского самолета

Иран признал, что сбил украинский самолет ракетой.

Иран продолжит расследование "непрощенної ошибки", которая привела к авиакатастрофе украинского самолета под Тегераном и гибели 176 человек.

Об этом на своей странице в Twitter заявил президент Ирана Хасан Роухани, пишет ТСН.

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"Внутреннее расследование Вооруженных Сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, вистрілені через человеческие ошибки, вызвали ужасную катастрофу украинского самолета и гибели 176 невинных людей. Расследование продолжают выявлять и преследовать эту большую трагедию и непростительную ошибку.

Роухані выразил сожаление в том, что произошло.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой страшной ошибке. Мои мысли и молитвы идут к всех семей. Я выражаю свои самые искренние соболезнования", - добавил он.

Иранский президент распорядился принять все меры для компенсаций за сбитый украинский самолет, следовавший рейсом Тегеран-Киев.

Как сообщалось, официальный Иран заявил, что ракета "земля-воздух" утром 8 января сбила самолет МАУ вблизи Тегерана.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Russian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752 — Hassan Rouhani (@HassanRouhani) January 11, 2020

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также 2 пассажира были гражданами Украины. СНБО опубликовала список погибших. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета.

МИД Украины сначала сообщил, что к падению самолета привели технические проблемы с двигателем, а версия теракта пока не рассматривается. Потом там изменили информацию и заявили, что версии сейчас все еще устанавливаются. Самолет упал почти сразу после взлета из аэропорта имени Имама Хомейни.

Офис генпрокурора начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.

Вечером в четверг, 9 января, сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведок и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Президент США Дональд Трамп назвал катастофу самолета "подозрительной". Глава Белого дома считает, что самолет мог разбиться не из-за технической неисправности, а из-за того, что "кто-то на той стороне мог допустить ошибки".