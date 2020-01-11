Ответственность за крушение самолета МАУ взяло на себя элитное военно-политическое формирование Ирана

Командующий корпусом заверил, что готов к любому наказанию.

Ответственность за крушение украинского пассажирского самолета под Тегераном взяло на себя элитное военно-политическое формирование Ирана - Корпус стражей исламской революции.

Об этом заявил командующий ВВС и Военно-космическими войсками КСИР бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде, пишет ТСН со ссылкой на IRNA.

"Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение не приняла власть, мы подчинимся ему", - сказал он.

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По словам Хаджизаде, он хотел умереть, когда узнал о катастрофе украинского самолета, "чтобы не быть свидетелем этой трагедии".

Также генерал объяснил, что система противодействия воздушной обороны Ирана восприняла пассажирский самолет за крылатую ракету, а у оператора системы ПВО, ракета которого попала в самолет, была неисправна связь.

"Он был обязан позвонить и подтвердить эти обстоятельства, и есть запись оператора. Но в этих обстоятельствах его система связи была явно нарушена. То ли сработала система препятствий, то ли сеть была занята, он никак не смог связаться. В этих условиях у него была возможность принять решение в течение 5 секунд. К сожалению, он принял неверное решение, ракета была запущена и попала в цель", - рассказал Хаджизаде.

Как сообщалось, официальный Иран заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ рейсом "Тегеран-Киев", на борту которого погибло 167 пассажиров и 9 членов экипажа. В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за "человеческого фактора". Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в сбитии самолета МАУ, проведении расследования и возвращении тел погибших.

Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, два человека так и не сели на борт самолета.

Офис генпрокурора начал расследование катастрофы - дело рассматривается по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). В Иран отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами разных отраслей, которые будут привлечены к выяснению обстоятельств катастрофы самолета авиакомпании МАУ. На время установления обстоятельств авикатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана.