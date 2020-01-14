Прорыв теплотрассы в Киеве – симптом болезни, которую власти боятся лечить

Вечером тринадцатого января в Голосеевском районе Киева произошла масштабная авария на трубопроводе, который обеспечивает горячей водой около трех тысяч зданий города.

В результате происшествия получили ожоги десяток человек, горячей водой затопило первый этаж и парковку одного из крупнейших торговых центров столицы - ТРЦ Оcean Plaza, а многие жители столицы остались без горячего водоснабжения.

Власти Киева пообещали завершить работы по ликвидации аварии до утра пятнадцатого января, а всем пострадавшим компенсировать нанесенный ущерб.

Этот магистральный трубопровод был построен в восьмидесятых годах прошлого столетия. То есть, ему более тридцати лет, тогда как нормативный срок службы подобных объектов составляет двадцать пять лет. При этом, столичные коммунальщики в ближайшем будущем его менять не планировали – гидравлические испытания были пройдены успешно, участок под Лыбедской площадью аварийным не считался.

Устаревшая инфраструктура города, явно на что-то намекает

В текущем отопительном сезоне это уже вторая крупная авария на столичных тепловых сетях. В ноябре 2019 года на пересечении улиц Саксаганского и Шота Руставели также прорвало теплосеть. Тогда в образовавшейся от разрыва яме оказались два легковых автомобиля, а проезжая часть была залита горячей водой.

Устаревшая инфраструктура города, явно на что-то намекает. Хотя, не трудно догадаться на что – восемьдесят процентов тепловых сетей протяженностью почти три тысячи километров отслужили свой нормативный срок. Средств, чтобы одним махом их поменять, нет.

Может показаться, что такая ситуация характерная только для Киева. Однако это не так, в таком положении находятся все города страны.

Это результат отсутствия структурных реформ в отрасли, пренебрежения энергоэффективностью, а также популистским подходом к формированию коммунальных тарифов.

Действующая система тарифообразования не стимулирует к инвестициям и внедрению новых технологий в городском хозяйстве

Например, еще в 2015 году стоимость газа в тарифе на тепло в среднем по стране составляла около семидесяти процентов, тогда как с 2016 года, в связи с двукратным ростом цены на газ, она выросла до восьмидесяти четырех процентов. То есть, другие расходы пропорционально были снижены. Это было сделано для сдерживания роста тарифа на тепло, однако где же тогда брать средства на зарплаты квалифицированным кадрам, на масштабные ремонтные работы?

Более того, действующая система тарифообразования не стимулирует к инвестициям и внедрению новых технологий в городском хозяйстве. Изменение сложившейся ситуации на первых порах обязательно приведет к росту тарифов для потребителей, однако без этой реформы аварии неизбежно станут более частым и масштабным явлением.

При этом, более удачного момента для такой непопулярной тарифной реформы сложно найти. Цены на газ в Европе находятся на достаточно низком уровне и, как отмечают эксперты, имеют тенденцию к дальнейшему снижению.

За последние годы население страны адаптировалось к достаточно высоким тарифам, люди внедряют экономичные технологии потребления энергоресурсов, выбирают для себя удобный график оплат коммунальных услуг, пользуются рассрочкой или субсидиями.

То есть, муниципальные власти могут сравнительно безболезненно перейти на прогрессивные европейские подходы вроде стимулирующего тарифообразования, одновременно компенсируя возможный рост тарифов мерами по энергоэффективности и программами субсидий. Окно возможности для этого сейчас открыто.

Сделать это в ближайшее время намного легче, чем еще один-два года назад, когда цены на газ были рекордно высокими.

Альтернативный путь – развал централизованной системы отопления, заоблачные тарифы, повсеместная апатия и раздражение

Реализация такого технически, политически и социального сложного задания обязательно принесет позитивный результат в среднесрочной и стратегической перспективе. Доля газа в тарифе на тепло будет значительно снижена, потребление домохозяйств выйдет на среднеевропейский уровень, а трубы не будут прорываться или будут своевременно заменяться.

Альтернативный путь – развал централизованной системы отопления, заоблачные тарифы, повсеместная апатия и раздражение. Это путь популизма.

К сожалению, пока власти выбирают именно его. Символично, что за несколько дней до аварии на теплотрассе киевские чиновники, торжественно заявили, что январские платежки за отопление будут снижены на 22-23 процента. Признаем, что для этого они ничего не сделали, просто на европейском рынке упала цена на газ. А ведь эту разницу можно было бы направить на модернизацию, на ремонты, чтобы быть готовыми к следующему за снижением неизбежному росту цены на газ.