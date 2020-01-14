Можно ли решить проблему прорыва теплосетей

Вечером 13 января в Голосеевском районе Киева из-за порыва теплосети произошел подмыв асфальтового покрытия, в результате чего горячей водой залило улицу и расположенный на ней ТРЦ «Ocean Plaza». Горячая вода из теплосети залила первый этаж торгового центра, пострадали люди. В КГГА заявили, что изучают вопрос выплаты компенсации всем пострадавшим.

Проблема изношенности тепловых сетей в столице возникла не вчера

Но и это еще не все, утром 14 января уже во время проведения работ по ликвидации прорыва теплосети на проезжей части произошел обвал: провалился асфальт, из-за чего перекрыли движение транспорта.

На самом деле, ситуация не уникальна. Проблема изношенности тепловых сетей в столице возникла не вчера. И, если говорить о том, что 80% тепловых сетей находятся в неудовлетворительном состоянии, то все новые микрорайоны города, любые новые строения, возводимые в старой части города, находятся под угрозой. Поскольку, как бы красиво не выглядел фасад, трубы теплосетей под ним находятся в неудовлетворительном состоянии.

К примеру, принимается решение надстроить над домом пять этажей. Для того, чтобы дать тепло на эти пять дополнительных этажей устанавливаются усиленные двигатели, которые это тепло «протолкнут». Но никто не делает расчета, а выдержат ли трубы?

Рвануть может где угодно и когда угодно

Поэтому, когда вы куда-то едете по дороге в Киеве, идете по тротуару, оставляете где-то свой автомобиль, вы едете и идете по «минному полю». Рвануть может где угодно и когда угодно.

Проблема в том, что тепловые сети находились в пользовании компании Киевэнерго с 2001 года. Она их эксплуатировала и получала амортизацию для восстановления. И сейчас, когда прорывы теплосетей в Киеве стали частой историей, есть вопрос: куда подевались эти деньги? Второй вопрос: кто заинтересован в том, что, когда Киев принимал обратно тепловой блок, его принимали без компенсации ремонта сетей, находящихся в неудовлетворительном состоянии?

Сейчас это выглядит так, будто у вас взяли в аренду авто, использовали его два десятка лет, зарабатывая на нем, потом разбили, привезли вам обратно и сказали: «Забирай». А вы, вместо того, чтобы потребовать приобрести вам новую машину, просто забираете и несете убытки.

Можно ли исправить ситуацию? Можно. Напомню, 50% электрических сетей принадлежат городу Киеву. Нужно почитать договор и обратиться к уважаемой компании ДТЭК, чтобы они вернули 50% электрических сетей. А доходы от их эксплуатации направлять на ремонт и эксплуатацию тепловых сетей.

Решение проблемы прорывов теплосетей в столице должно быть комплексным. И об этом вопросе, помимо столичной власти, не могут не знать в Кабмине, Офисе президента и в Верховной Раде.

Владимир Левин, депутат Киевсовета VIII созыва