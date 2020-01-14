Катастрофа самолета МАУ: украинские спасатели вернулись из Ирана (фото)

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит ракетой.

Группа спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вернулась в Украину из Ирана после завершения работы на месте крушения самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Наши дома. Спасатели ГСЧС вернулись из Ирана", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Читайте такжеЭксперты идентифицировали первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе в Иране - СМИ (видео)

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета. Также отмечалось, что «версия теракта исключается».

Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.