Катастрофа самолета МАУ: Раде рекомендуют поддержать заявление об ответственности Ирана

Наибольшая дискуссия на профильном комитете продолжалась относительно «профессионализма информирования общества о катастрофе органами власти».

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества рекомендует парламенту поддержать заявление, в котором возлагается ответственность на Иран за сбивание самолета "Международных авиалиний Украины".

Как передает корреспондент УНИАН, в заявлении выражены соболезнования семьям погибших и парламентам стран, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

Во время заседания комитета главный спор шел вокруг вопроса освещения авиакатастрофы со стороны украинской власти.

Представители фракций «Европейская солидарность» и «Голос» отмечали, что информирование было непрофессиональным, особенно что касается первых сообщений, где говорилось о якобы непрофессионализме экипажа или поломке самолета.

В ответ представители фракции «Слуга народа» заявили о профессиональном освещении происшествия, взвешенности позиции украинских властей во время информирования населения.

В результате не был поддержан пункт, на котором настаивала оппозиция, об обращении ВР к органам власти с призывом осуществлять профессиональное информирование населения о расследовании авиакатастрофы.

Четыре народных депутата - представители оппозиции воздержались при голосовании за заявление, а восемь членов комитета поддержали его.

Сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко отметила, что поскольку не достигнут компромисс, то оппозиция зарегистрирует альтернативный проект заявления по данному вопросу.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

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В первые часы после трагедии посольство Украины в Иране называло возможной причиной катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ аварию двигателя самолета. Также отмечалось, что «версия теракта исключается».

Впоследствии эта информация была изменена. «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - заявили тогда в дипломатическом учреждении.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь к ответственности виновных в сбивании самолета.