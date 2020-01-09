Крушение самолета МАУ: Трамп поставил под сомнение версию о технической неисправности (видео)

Президент США добавил, что не знает о том, был ли украинский самолет сбит случайно или намеренно.

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение версию о том, что к крушению самолета Boeing 737 украинской авиакомпании МАУ в Иране могла привести техническая неисправность добавив, что "кто-то мог совершить ошибку на той стороне".

Об этом он заявил журналистам во время выступления в Белом доме, пишет CNN.

"Ну, у меня есть подозрения. Я не хочу этого говорить, потому что у других людей есть свои подозрения. Кто-то мог совершить ошибку на той стороне… Не нашей. Мы тут ни при чем", - сказал Трамп.

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"Он летел в довольно неблагоприятном районе. Они могли ошибиться. Некоторые люди говорят, что это было механически. Лично я не верю, что такой вопрос даже стоит", − добавил президент США.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что самолет был сбит случайно, Трамп сказал: "Я не знаю. Я правда не знаю... Это к ним. Рано или поздно они покажут черные ящики".

Президент США отметил, что в идеале, Ирану нужно было бы отдать "черные ящики" компании Boeing, но передать их Франции или какой-то другой стране тоже было бы хорошо.

"Произошло нечто ужасное, очень опустошительное", - подытожил Трамп.

Напомним, незадолго до заявления Трампа американские СМИ ссылаясь на источники в Пентагоне и разведке сообщили, что самолет МАУ разбился неподалеку от Тегерана, потому что в него попала ракета системы ПВО. Предполагается, что уничтожение украинского лайнера произошло случайно.

Видео: Global News

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, специалисты проверяют версию о поражении "Боинга" ракетой зенитного ракетного комплекса "Тор" российского производства. Среди других основных версий катастрофы самолета МАУ в Иране называл разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам.