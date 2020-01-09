Катастрофа самолета МАУ в Иране: секретарь СНБО рассказал о трех закрытых версиях

Сейчас в Украины есть семь версий катастрофы в Тегеране.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что у Украины есть 7 версий катастрофы самолета «Международных авиалиний Украины» в Иране, из них три — пока являются закрытыми.

Об этом он сказал в комментарии «Радио Свобода».

«Версий у нас есть 7 — четыре в открытом доступе, три версии являются пока закрытыми. Окончательное решение мы можем принять, когда будут проведены полностью все исследования, которые нужно в этом случае отработать», — отметил Данилов.

Среди 4 версий есть поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, столкновение с БПЛА или другим летающим объектом, разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате террористического акта.

«Когда у той или иной версии будет больше или меньше подтверждений, мы вас будем об этом информировать. На сегодняшний день окончательной версии нет», — добавил Данилов.

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Как сообщал УНИАН, 8 января, в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта Тегерана в 06.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе девять членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

Причины трагедии устанавливает иранская сторона с привлечением, в случае согласования, правоохранительных подразделений и компетентных органов других стран. В Иран уже прибыла группа украинских экспертов.