Ранее Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев после сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана.

Об этом в среду, 8 января, сообщил Офис президента Украины в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении Офиса президента.

Раньше у Зеленского сообщили, что он находится в Омане, где у него запланированы встречи на высшем уровне.

Напомним, Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 167 пассажиров. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины». По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил.