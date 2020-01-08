167 пассажиров: при крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели

По предварительным данным, на борту самолета находилось около 167 человек.

Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

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Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - приводит его слова агентство ISNA.

#UPDATE All passengers feared dead as the plane burst into flames after the crash, said an Iranian emergency service official. The authorities are still working on the exact number of casualties. pic.twitter.com/x8W4N5aSaq — CGTN (@CGTNOfficial) January 8, 2020

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.

Позже стало известно, что на борту находилось 167 человек.

Боинг 737, принадлежащий авиакомпании«Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.