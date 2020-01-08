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167 пассажиров: при крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил - спасатели

06:53, 08 января 2020
Происшествия
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Авиакатастрофа случилась возле иранского аэропорта Имама Хомейни / фото из сети

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Об этом заявил глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими.

"Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - приводит его слова агентство ISNA.

Как сообщал УНИАН, по данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране.

Позже стало известно, что на борту находилось 167 человек.

Боинг 737, принадлежащий авиакомпании«Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

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Теги: #самолет#авиакатастрофа#Иран