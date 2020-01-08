Авиакатастрофа в Тегеране: Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа украинского самолета погибли.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

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Соответствующий пост президент опубликовал в своем Telegram-канале.

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, в Тегеране упал украинский самолет, на борту которого, по предварительным данным, находилось 167 человек. Самолет принадлежал «Международным авиалиниям Украины», после падения судно загорелось. По данным спасателей, в результате авиакатастрофы никто не выжил.