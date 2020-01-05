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В Офисе президента рассказали, что делает Зеленский в Омане

15:51, 05 января 2020
Политика
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Президент Владимир Зеленский \ REUTERS

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Об этом в Facebook сообщает Офис президента.

"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.

Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Зеленский покинул Буковель и поехал в Оман на отдых с семьей. По данным СМИ, отпуск президент проводит на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны - города Маскат в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

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Теги: #Оман#Владимир Зеленский