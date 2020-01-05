В Офисе президента рассказали, что делает Зеленский в Омане
Президент Владимир Зеленский находится в Омане, где у него запланированы встречи на высшем уровне.
Читайте такжеЗеленского заметили в роскошном отеле Омана (фото)
Об этом в Facebook сообщает Офис президента.
"Зеленский находится в Омане, куда он отбыл вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства. Там в ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Омане Зеленский обсудит торгово-экономическое сотрудничество стран, укрепление дипломатических отношений и привлечение инвестиций в Украину.
Как сообщал УНИАН, сегодня в СМИ появилась информация о том, что Зеленский покинул Буковель и поехал в Оман на отдых с семьей. По данным СМИ, отпуск президент проводит на побережье Оманского залива недалеко от столицы страны - города Маскат в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.