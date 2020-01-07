"Закрой рот, б***ь": на Днепропетровщине сын депутата "Оппоблока" избил ребенка на Новый год - соцсети (видео)

Женщина обнародовала кадры, на которых запечатлены методы "воспитания" сына ее мужем.

Сын депутата Днепропетровского областного совета от "Оппоблока" Виктора Ярового применил к своему несовершеннолетнему сыну физическую силу - снял штаны, заломил руки и наносил удары.

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Мать мальчика Александра Яровая сняла процесс на видео и выложила в соцсеть.

"Простите, но я должна это оставить тут. Это жестоко, как и было мне снимать отвратительно. Я прохожу с сыном нелегкий путь, путь выздоровления от этой гнили. Люди не меняются. Перед сыном я извинилась. Надеюсь он меня простит. Папа приехал к сыну на Новый год", - написала она в комментарии к видео, которое опубликовала в Facebook.

На видео хорошо слышно, как мальчик просит отца отпустить его, но мужчина непреклонен, заламывает руки малолетнему сыну и кричит: "Закрой рот! Закрой рот, б***ь".

Ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына.