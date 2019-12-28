На Киевщине пьяный мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына

Задержанный отец утверждал, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

На Киевщине мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына.

Как сообщает в Facebook полиция Киевской области, еле живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц в селе Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь.

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Медики сообщили об этом факте в полицию и по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.

"Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь, и от полученных травм 4-летний ребенок умер", - отметили в полиции.

Во время проведения неотложного обыска по месту проживания отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.

По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он ничего не смог объяснить сотрудникам полиции.

Задержанный утверждал, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составило 1,57 промилле.

По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.