На Киевщине пьяный мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына
На Киевщине мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына.
Как сообщает в Facebook полиция Киевской области, еле живого избитого мальчика обнаружил прохожий на одной из улиц в селе Большая Ольшанка и вызвал скорую помощь.
Читайте такжеВ Запорожье прямо в палате больницы зарезали мужчину
Медики сообщили об этом факте в полицию и по указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Васильковского отдела полиции.
"Малолетнего мальчика в тяжелом состоянии с многочисленными травмами тела в виде перелома правой руки, левой ноги, перелом ребер, перелом костей черепа доставили в реанимационное отделение. Однако медикам не удалось спасти ему жизнь, и от полученных травм 4-летний ребенок умер", - отметили в полиции.
Во время проведения неотложного обыска по месту проживания отца ребенка работники полиции обнаружили и изъяли одежду, обувь со следами бурого цвета, похожие на кровь.
По подозрению в нанесении смертельных побоев мальчику полицейские задержали его отца, 44-летнего мужчину. Однако он ничего не смог объяснить сотрудникам полиции.
Задержанный утверждал, что ничего не помнит, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Содержание алкоголя в крови на момент задержания злоумышленника составило 1,57 промилле.
По данному факту открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрания меры пресечения.