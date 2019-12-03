Гибель ребенка депутата Соболева: на месте убийства в Киеве провели следственные действия (видео)

На место покушения на депутата Киевского облсовета привозили одного из задержанных.

В Киеве на месте покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого был убит его 3-летний сын.

Об этом сообщает ТСН.

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Правоохранители не комментируют журналистам свои действия, а несколько часов назад на место привозили одного из подозреваемых. Разглядеть, кто именно из двух задержанных, это был, было невозможно - на него надели специальную амуницию с шлемом с защитным стеклом, а также его окружал кордон силовиков.

Подозреваемого на несколько минут вывели, провели возле ресторана и посадили обратно в машину.

Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.

В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.

На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.