Гибель ребенка депутата Соболева: на месте убийства в Киеве провели следственные действия (видео)
В Киеве на месте покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, во время которого был убит его 3-летний сын.
Об этом сообщает ТСН.
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Правоохранители не комментируют журналистам свои действия, а несколько часов назад на место привозили одного из подозреваемых. Разглядеть, кто именно из двух задержанных, это был, было невозможно - на него надели специальную амуницию с шлемом с защитным стеклом, а также его окружал кордон силовиков.
Подозреваемого на несколько минут вывели, провели возле ресторана и посадили обратно в машину.
Как сообщал УНИАН, вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП Солидарность», владелец ресторана «Марио» Вячеслав Соболев.
В результате стрельбы погиб трехлетний сын депутата, который был в салоне автомобиля.
На следующий день, 2 декабря, полиция сообщила о задержании подозреваемых в убийстве ребенка.