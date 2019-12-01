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В центре Киева обстреляли Range Rover: погиб ребенок (фото, видео)

18:17, 01 декабря 2019
Происшествия
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Во время обстрела Range Rover неизвестные убили ребенка / фото: kiev.informator.ua

В воскресенье, 1 декабря, в центре Киева неизвестные открыли огонь по автомобилю Range Rover черного цвета, в салоне которого находился ребенок. От полученных травм ребенок умер.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской.

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Известно, что водитель Range Rover, вероятно, получил ранения - на его теле были видны капли крови. Внутри внедорожника также находился ребенок - его убили, тело пока что находится в авто. В настоящее время неизвестно, мальчик это или девочка.

На месте инцидента работает полиция. Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей. Был ли это какой-то конфликт или преднамеренное покушение - еще неизвестно. Следствие продолжается.

В городе ввели оперативный план "Сирена" для поиска автомобиля, на котором, предположительно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

Информатор
Информатор
Информатор

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Теги: #Киевпогода в Киеве