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В Харькове неизвестные оставили возле магазина натурального меха труп овечки (фото 18+)

09:48, 03 декабря 2019
Происшествия
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Животное разрезали брюхо и подвязали к входному входу / 057.ua

Об этом пишет 057 Харьков.

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Сообщается, что животному вытащили наружу желудок и подвесили за шею к ручке входной двери.

Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Прилуках Черниговской области полиция устанавливает лиц, которые находились в автомобиле, из которого застрелили уличного собаку.

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Теги: #Харьков#животные#жестокое обращение с животнымипогода в Харькове