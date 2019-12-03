В Харькове неизвестные оставили возле магазина натурального меха труп овечки (фото 18+)

Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливают.

В центре Харькове неизвестные подвесили к двери магазина натурального меха настоящую мертвую овечку.

Об этом пишет 057 Харьков.

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Сообщается, что животному вытащили наружу желудок и подвесили за шею к ручке входной двери.

Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, в Прилуках Черниговской области полиция устанавливает лиц, которые находились в автомобиле, из которого застрелили уличного собаку.