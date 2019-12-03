В Харькове неизвестные оставили возле магазина натурального меха труп овечки (фото 18+)
09:48, 03 декабря 2019Происшествия
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Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливают.
Животное разрезали брюхо и подвязали к входному входу / 057.ua
В центре Харькове неизвестные подвесили к двери магазина натурального меха настоящую мертвую овечку.
Об этом пишет 057 Харьков.
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Сообщается, что животному вытащили наружу желудок и подвесили за шею к ручке входной двери.
Мотивы и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, в Прилуках Черниговской области полиция устанавливает лиц, которые находились в автомобиле, из которого застрелили уличного собаку.
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