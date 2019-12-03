Авария на танкере в Одессе: больше всего нефти в море попадет после поднятия судна

По информации Одесского морского порта, внутренние помещения судна еще не обследованы. То есть реальное состояние танкера остается неизвестным.

Одесские экологи заявляют, что не фиксировали повышения содержания нефтепродуктов в море с 27 ноября. Однако цифры могут измениться, когда судно поднимут из воды.

Об этом сообщает Пушкинская.

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«По подсчетам специалистов, в воду попало 100-150 литров топлива. Все же, что выбросило на берег, коммунальщики собрали. Сейчас мы ждем сумму ущерба, нанесенного экологии. Но не стоит забывать, что при эвакуации судна мы получим серьезное превышение показателя загрязнения», – отметили чиновники мэрии на совещании.

По их словам, выброса грязной воды «не избежать». В то же время они надеются на защитные боны, которые должны удержать избыток нефтепродуктов.

В Одесской мэрии уверяют, что сумма убытков может быть ниже реальной», но «ситуацию спустить на тормоза не получится».

По информации Одесского морского порта, внутренние помещения судна еще не обследованы. То есть реальное состояние танкера остается неизвестным.

Как сообщал УНИАН, в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер "Делфи" с тремя украинцами на борту. Танкер подал сигнал бедствия еще вечером 20 ноября, когда попал в зону надзора морского порта "Южный" (Одесская обл.). Позже в результате непогоды его отнесло к пляжу "Дельфин" в Одессе.

Водолазы эвакуировали трех членов экипажа. По данным Администрации морпортов, этот танкер был без груза. Крушение танкера привело к загрязнению побережья.

В частности, по информации и. о. председателя Госэкоинспекции Украины Егора Фирсова, предельно допустимые нормы были завышены в 157 раз.

25 ноября в мэрии заявили, что уровень загрязнения значительно снизился.