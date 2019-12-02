Во Львове подростки обстреляли многоэтажку (фото)

У задержанных парней полицейские изъяли оружие и газовый баллончик.

Во Львове двое подростков обстреляли многоэтажку.

Об этом в Facebook сообщает патрульная полиция Львовской области.

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Как сообщается, патрульных вызвали жильцы дома по улице Владимира Великого и сообщили, что кто-то стреляет по окнам. Инспекторы установили, что выстрелы были осуществлены из недостроенного здания, расположенного напротив, уже на соседней улице Княгини Ольги.

Обследовав заброшенное здание полицейские обнаружили двух парней в возрасте 14 и 15 лет. На вопрос, что они там делают, ответили, что решили пострелять по бутылкам. У младшего был при себе предмет похожий на пистолет, а также газовый баллончик «Терен 4». На место происшествия вызвали маму парня, следователей и эксперта.