Ругалась матом и махала руками: в Одессе сотрудница полиции угрожала удостоверением и оскорбляла собеседников (видео)

Видео дерзкого общения полицейской с несколькими молодыми людьми было обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области назначил служебное служебное расследование в связи с недостойным поведением на улице женщины-правоохранителя.

Как сообщили УНИАН в региональном главке Нацполиции, видео дерзкого общения полицейской с представителями общины было обнаружено в ходе мониторинга сети Интернет.

Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех подверг критике действия подчиненной, охарактеризовав их как дискредитирующие правоохранительные органы, и поставил задачу соответствующим подразделениям провести служебное расследование.

Читайте такжеВ Виннице будут судить опера, который случайно убил мужчину

На время его продолжения женщина-инспектор будет отстранена от служебных обязанностей.

«По результатам проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия», - отметил Бех.

Согласно видео, которое тиражируется в социальных сетях, конфликт между вышеназванной женщиной (одета не по форме) и группой молодых мужчин произошел в Суворовском районе Одессы. Из-за чего началась ссора, непонятно. Однако на видеозаписи, которую сделали участники скандала, запечатлено, как женщина безобразно себя ведет - ругается матом, фотографирует номерные знаки припаркованного автомобиля, толкает оппонентов, один из которых, обращаясь к кому-то, говорит, что она даже ударила его в лицо.

Также женщина, применяя ненормативную лексику, демонстрирует удостоверение служебное удостоверение, выданное на имя Екатерины Билоус – майора полиции, старшего инспектора полиции.

Внимание: в видео присутствует ненормативная лексика!