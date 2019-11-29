На границе со Словакией задержали фуру с партией героина

Во время тщательного осмотра в листах фанеры нашли тайник с пакетами темно-коричневого вещества.

На границе со Словакией в пятницу, 29 ноября, задержали фуру с крупной партией героина.

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Об этом сообщила пресс-служба западного регионального управления Госпогранслужбы на странице в Facebook.

Отмечается, что грузовик перевозил фанеру в Германию. Во время тщательного осмотра в листах фанеры нашли тайник с пакетами темно-коричневого вещества.

"По результатам предварительного экспресс-анализа - это героин. Находку направили на экспертизу специалистам, а водителя, который перевозил вещество, задержали. Сейчас продолжается осмотр, и устанавливается количество и вес обнаруженного вещества", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что правоохранители в ходе масштабной спецоперации задержали 20 участников межрегионального синдиката наркоторговцев, изъяв наркотиков на 25 млн грн.